Nazilli Belediyesi modern yollar yapıyor

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol çalışmalarına Sümer Mahallesi'nde devam ediyor.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi 379 sokak ile 34 sokak arasındaki 2 bin 200 metre kare alanda kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık , “Sümer Mahallemizde hummalı bir çalışma başlattık. 379 ve 34 sokak arasındaki 270 metre uzunluktaki toplam 2 bin 200 metre kare alanda kilit parke taşı döşeme çalışması yapılıyor. Vatandaşlarımızın kışın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor” diye konuştu.

Şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Alıcık, “9 yıldır vatandaşlarımızı ve esnafımızı sık sık ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledik. Anında çözüm için ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalıştık. Nazilli Belediyesi olarak yaşanılır bir Nazilli için var gücümüzle çalıştık. Yollarımızı, okullarımızı, sağlık ocaklarımızı, parklarımızı, derelerimizi ve sosyal tesislerimizi yenileyerek hizmetlerimizi sürdürdük. Organize Sanayi Bölgesi'ne kazandırdığımız modern yollarla ekonomiyi canlandırdık. Çocuklarımızın gelişimi için ücretsiz kurslar açtık. Kadınlarımız için dayanışma evini faaliyete geçirdik. Şehirde kişi başına düşen yeşil alanı iki, üç katına çıkardık. Geçmiş değerimiz olan Sümerbank'ın tarihini canlandırdık. Spor tesislerimin mevcut olanlarını yeniledik, ihtiyaç olan mahallelere yeni spor alanları kazandırdık. Bir ilçe belediyesi olarak kentsel dönüşüm alanında çığır açtık. Kendi çabalarımızla NAZKENT projesini faaliyete geçirdik. Halkımız bize destek verdiği sürece içimizdeki hizmet aşkı daha da büyüyecek” şeklinde konuştu.