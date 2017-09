Nazilli Belediyesi personeli ve yakınları en iyi İngilizceyi öğrenecek

Protokole göre Nazilli Belediyesinde görevli tüm personel ve birinci sınıf yakınları Nazilli Amerikan Kültür Dil Okulu tarafından verilen yabancı dil eğitimlerinden indirimli olarak faydalanacak.

Oluşturdukları seçkin yerli eğitmen kadrosu ile İngiltere ve İrlanda’dan getirdikleri seçkin eğitmenleri birleştirerek çıktıkları yolda en iyi yabancı dil eğitimini sözünü verdikleri gibi en kaliteli düzeyde Nazilli’de aktaran Nazilli Amerikan Kültür Dil Okulu Nazilli Belediyesi ile bir protokol imzaladı. Yabancı dil bilmenin günümüzdeki önemine dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Dünya ülkeleri ile her alanda her düzeyde yarışabilmek için özellikle dünyanın ortak kullandığı İngilizce dilini konuşmak ve anlamak gerektiğine işaret etti. Bu kapsamda Nazilli Amerikan Kültür Dil Okulu Nazilli Belediyesine sundukları fırsattan faydalanabilmek adına böyle bir protokolün altına imza atmış olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Alıcık “Dileğim böyle bir fırsatı tüm personelimiz değerlendirip kendini dil konusunda yetiştirir. Unutmamak gerekir ki 1 dil bir insan 2 dil bilmek ise iki insan olmaktır. Artık günümüzde bir yabancı dil bilmek gereksinimdir, ihtiyaçtır. Bu manada böyle bir protokole imza atmış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Nazillimize her yıl değişik ülkelerden gerek festivallerimiz gerek bizleri ziyaret için yabancı konuklarımız gelmektedir. Personelimizin bu misafirlerimiz ile daha iyi ilgilenebilmeleri yine dille bağlantılıdır. Bu yüzden böyle bir fırsatı kumrumuza sunan Nazilli Amerikan Kültür Dil Okulu yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkanlık makamında protokolün imzalanması sırasında Okulun Türkiye çapında bulunan 176 şubesi hakkında, Nazilli Amerikan Kültür’ün geniş ve kaliteli kadrosu hakkında bilgi veren Mehmet Alper Ezen; “Kurumumuzun Hedefi; Bizler yeni ve dinamik bir yönetim olarak, Nazilli ve çevresinin yabancı dil eğitimini en üst düzeyde bire bir yerli ve yabancı eğitmenlerle tüm halka ve dışarıdan gelen öğrencilerimize en iyi şekilde sunmaktır. Kurumumuzun Vizyonu ise Yaşadığımız modern çağda yabancı dilin gereksiniminin farkında olup Nazilli ve çevresindeki halkımız ve dışarıdan gelen öğrencilerimize yurt dışı deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi harmanlayıp yabancı dil eğitimini bir üst seviyeye çıkartarak en iyi şekilde sunmaktır” diye konuştu.