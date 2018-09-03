Nazilli Belediyesi projeleri hayata geçiriyor

Etüd Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay yapımına başlanan taziye evi inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Alıcık, “Yaklaşık 200 metrekare alanda tek katlı olarak tasarlanan taziye evimizin içerisinde oturma alanı, mescit, servis alanı, kiler, bay ve bayan WC mevcut. Allah’ın izniyle taziye evimiz 2018 yılı içerisinde faaliyete geçmiş olacak. Bu sayede vatandaşlarımız taziyelerini rahatlıkla kabul edebileceği bir alana kavuşacak” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ile sohbet eden Alıcık, 2009 yılından bu yana söz verdikleri projeleri hayata geçirmekle kalmadıklarını ve ilçe genelinde birçok önemli işe imza attıklarını belirterek, “ Özellikle vatandaşlarımızın bir araya geldiği sosyal kullanım alanları Nazillimiz için büyük önem taşıyor. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak gerekiyor. Bu anlayışla ilçemizin geleceğini planladık ve her zaman var gücümüzle çalıştık. Alt yapıdan üst yapıya, sosyal ve sportif faaliyetlerden sağlığa kadar pek çok alanda ilçemizin ihtiyacı olan tesis ve faaliyeti hayata geçirdik. Günümüz şartlarına uygun, sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşan araştırma ve çalışmalarımıza her gün bir yenisini ekleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” diye konuştu.