Nazilli Belediyesi resim kursiyerlerinden büyüleyici sergi

Yaklaşık 125 eserin sergilendiği açılışa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Nazilli Belediyesi Resim Kursu öğrencileri tarafından yıl boyunca hazırlanan yağlı boya çalışmaları Lütfi Selek Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

2002 yılından bu yana gelenek haline gelen sergi çalışması bu yıl da büyük bir beğeni ile takip edildi.

Serginin açılış törenine katılan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Sanatı sevmek ve ona emek vermek apayrı bir güzelliktir. Bu nedenle biz de Nazilli Belediyesi olarak sanatseverlerin faaliyetlerini her zaman destekliyoruz. Belediyemiz bünyesinde 16 yıldır devam eden kursumuz önümüzdeki yıllarda da sürecek. Kursiyerlerimiz büyük bir emek vermiş, hepsine tek tek teşekkür ediyor, vatandaşlarımızı sergimize davet ediyorum” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi tarafından süresiz ve ücretsiz olarak süren resim kursunda toplam 50 kursiyerin bulunduğunu ve her geçen yıl daha fazla bir talep gösterildiğini belirten kurs eğitmenleri Umut Madran ve Seher Altıok, “16 yıldır Lütfi Selek Sergi Salonu Resim Atölyesi olarak sanat faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Bu süreç içerisinde her yıl sergi çalışması yapıyoruz. Atölyemizde şu an 50 kursiyer öğrencimizle sanat anlamında yön vermeye çalışıyoruz. Oldukça meşakkatli ve sabır isteyen, sanat yolunda üzerimize düşenin en iyisini yapmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese, özellikle Sayın Başkanımız Haluk Alıcık’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sanata gönül veren herkesi atölyemize bekliyoruz” sözlerini kaydetti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Murat Sezar’ın çaldığı kanun eşliğinde resim sergisi gezildi. Tüm tabloları tek tek inceleyen Alıcık kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Yaklaşık 125 eserin bulunduğu sergi, 18 Mayıs Cuma gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.