Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 11:33

Nazilli Belediyesi resim kursiyerlerinden büyüleyici sergi

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Sergi Salonu resim kursu öğrencileri tarafından hazırlanan yağlı boya resim sergisinin açılış törenine katıldı.

Nazilli Belediyesi resim kursiyerlerinden büyüleyici sergi

04 Mayıs 2018 11:33

Yaklaşık 125 eserin sergilendiği açılışa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.


Nazilli Belediyesi Resim Kursu öğrencileri tarafından yıl boyunca hazırlanan yağlı boya çalışmaları Lütfi Selek Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


2002 yılından bu yana gelenek haline gelen sergi çalışması bu yıl da büyük bir beğeni ile takip edildi.


Serginin açılış törenine katılan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Sanatı sevmek ve ona emek vermek apayrı bir güzelliktir. Bu nedenle biz de Nazilli Belediyesi olarak sanatseverlerin faaliyetlerini her zaman destekliyoruz. Belediyemiz bünyesinde 16 yıldır devam eden kursumuz önümüzdeki yıllarda da sürecek. Kursiyerlerimiz büyük bir emek vermiş, hepsine tek tek teşekkür ediyor, vatandaşlarımızı sergimize davet ediyorum” diye konuştu.


Nazilli Belediyesi tarafından süresiz ve ücretsiz olarak süren resim kursunda toplam 50 kursiyerin bulunduğunu ve her geçen yıl daha fazla bir talep gösterildiğini belirten kurs eğitmenleri Umut Madran ve Seher Altıok, “16 yıldır Lütfi Selek Sergi Salonu Resim Atölyesi olarak sanat faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Bu süreç içerisinde her yıl sergi çalışması yapıyoruz. Atölyemizde şu an 50 kursiyer öğrencimizle sanat anlamında yön vermeye çalışıyoruz. Oldukça meşakkatli ve sabır isteyen, sanat yolunda üzerimize düşenin en iyisini yapmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese, özellikle Sayın Başkanımız Haluk Alıcık’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sanata gönül veren herkesi atölyemize bekliyoruz” sözlerini kaydetti.


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Murat Sezar’ın çaldığı kanun eşliğinde resim sergisi gezildi. Tüm tabloları tek tek inceleyen Alıcık kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çekildi.


Yaklaşık 125 eserin bulunduğu sergi, 18 Mayıs Cuma gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç