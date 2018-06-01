Nazilli Belediyesi selin yaralarını sarıyor

Yaşanan ulaşım sıkıntısını çözmek ve bölgede yaşayan vatandaşları mağdur etmemek için Nazilli Belediyesi Fen İşlerin Müdürlüğü ekipleri yola müdahalede bulundu. Ekipler, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın talimatlarıyla 24 saatlik bir çalışmanın ardından yolu yaya ve araç trafiğine açtı.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve sel nedeniyle evlerinin bodrumuna yağmur suyu ve mil biriken vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini Başkan Alıcık, “Yoğun yağış nedeniyle Dereköy Çayı’ndan taşan yağmur suları Eğriboyun Mezarlığı’nın bulunduğu bölgede toprağın yolu kapatmasına neden oldu. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Yaşanan selin meydana getirdiği zararı tespit için bir komisyon oluşturduk. Gerekli çalışmalar yapıldı. En kısa sürede vatandaşımızın mağduriyetini gidereceğiz” dedi.