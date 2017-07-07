Nazilli Belediyesi ‘Sevgi Yolu’nu yeniden düzenliyor

Nazilli Belediyesi Proje Etüt servisi tarafından hazırlanan Şehit Mehmet Keklikoğlu Sevgi Yolu üzerindeki projenin uygulanması için Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü kolları sıvadı. Yol üzerinde bulunan deforme olmuş parke taşlarının tamamı sökülerek kaldırıldı. Yolun iki tarafında ve ortasında bulunan çiçeklik refüjleri kaldırıldı. Sadece turunç ağaçlarının kaldığı yolun tamamı stabilize edilerek yeni projenin uygulanmasına hazır hale getirildi.

Yapılan çalışmaları yerinde görmek ve proje hakkında bilgi almak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Erdemir eşliğinde Şehit Mehmet Keklikoğlu Sevgi Yoluna gelen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur ile Park ve Bahçeler Müdürü Şükrü Irgat’tan bilgi aldı. Tamamen stabilizesi yapılmış yola Fen İşleri müdürlüğü personeli tarafından dekoratif taş döşenecek. 110 metre uzunluk 10 metre genişlikteki sevgi yolunun ışıklandırma sistemi tamamen yenilecek. Alt yapı çalışması sürdürülen Sevgi yolunun yeşillendirme çiçeklendirmesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelince gerçekleştirilecek. Yola farklı bir anlam kazandırmak ve daha hareketli bir hale getirmek için, Derneklerin kermeslerini yapabilecekleri yada kendi ürettikleri ürünlerini sergileyebilecekleri stantları olan kulübelerin yapılacağını belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “ Bu yolun yenilenmeye ihtiyacı vardı. Bizde ekiplerimiz ile birlikte bu yola yeni bir konsept kazandırılması için ekiplerimiz ile projelendirdik. Belediye Meydanında yaptığımız düzenleme gibi Halk Eğitim Müdürlüğü ile Uğur Mumcu Parkı arasında kalan Şehit Mehmet Keklikoğlu Sevgi yolunda düzenlemeler ve yenilikler yapacağız. Dekoratif taşlar ile tamamı kaplanacak yolun bir tarafından stantları olan kulübeler yer alacak. Diğer tarafında ise yine dekoratif olarak şekillendirilmiş oturma bankları yer alacak. Aydınlatma sistemi ile dikkat çekecek bir yapıya sahip olacak Sevgi yolu halkımızın gelip görmek istediği, geçerken uğrayıp dekoratif görüntülerin eşliğinde mis gibi kokular saçan turunç ağaçlarının altında oturmalarını sağlayacak. Yapım çalışmalarına başlanan Sevgi yolu en kısa süreçte halkımızın hizmetine sunulacak” dedi.