Nazilli Belediyesi üst yapı çalışmalarını sürdürüyor

İlçe genelinde sürdürdüğü yol çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesi'nde devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, 268 sokakta parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 2 bin 250 metrekare alanda çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “375 metre uzunluk ve 6 metre genişlikteki 268 sokakta parke taşı döşeme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Nazilli Belediyesi olarak yollarıyla örnek, sosyal projelerde ilklere imza atan ve 7'den 70'e toplumun her kesimini kucaklayan bir hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun yaya ve araç trafiğine açılacağını müjdeleyen Alıcık, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Etaplar halinde sürdürdüğümüz yol çalışmalarımız ilçe genelinde devam edecek. Elektrik, doğalgaz, internet ve telefon altyapısı tamamlanan tüm cadde ve sokaklarımızda parke taşı döşeme çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.