Nazilli Belediyesi üst yapıda hız kesmiyor

İlçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmaları ile halkın takdirini kazanan Nazilli Belediyesi, Zafer Mahallesi 4 Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Sağlık Caddesi'nden Mehmet Özalp Bulvarı'na kadar tahrip olan asfalt yol, iş makineleri ile kazınarak tesviye çalışmaları yapıldı.

İlk etapta yaklaşık 10 bin metrekare alanda parke taşı döşeme çalışması yapılacağını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “İlçe genelinde yürüttüğümüz yol çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Zafer Mahallemizde ilk etapta Mehmet Özalp Bulvarı'ndan 61 Sokak'a kadar olan 450 metre uzunluk ve 6 metre genişlikteki yol ile Muammer Hastepe Caddesi üzerindeki 1070 metre uzunluktaki yolda parke taşı döşeme çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Yaya ve araç trafiğini aksatmamak için etaplar halinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak görev ve sorumluluk alanımız içerisinde bulunan tüm mahallelerimize hizmet götürdük. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için başladığımız tüm projeleri en kısa sürede tamamlayıp hizmete açtık. Merkez mahallelerimizden en uzak köylerimize kadar ulaştık, yatırım yaptık. Geçen 9 yılda ilk günkü enerjimiz ve heyecanımızla hizmet ettik. Nazilli'mize kazandıracağımız daha çok güzel hizmetlerimiz olacak” dedi.