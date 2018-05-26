Nazilli Belediyesi yeni araç filosuyla daha güçlü

Temizlik alanında ortaya koydukları vizyon ile ilçeye yeni bir anlayış kazandırdıklarını belirten Başkan Alıcık, “Hizmetlerimiz ve tüm çabamız Nazilli için. Araç filomuza eklediğimiz iş makineleri sayesinde cadde ve sokaklarımızın temizliği daha iyi bir şekilde yapılacak. Nazilli’mize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi, ilçenin temizlik ve park bahçe hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet modern çöp kamyonu, 1 adet süpürme aracı ve 1 adet sulama aracı alımı gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park Bahçe Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermek üzere belediye araç filosuna kazandırılan 5 aracın, evsel atıkların daha hızlı ve sağlıklı toplanmasına olanak sağlayacağını ve sulama hizmetlerinde kullanılacağını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Hizmetlerimiz ve tüm çabamız Nazilli halkı için. Araç filomuza eklediğimiz 5 adet iş makinesi sayesinde cadde ve sokaklarımızın temizliği daha iyi bir şekilde yapılacak. Nazilli’mize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Araç filosuna kazandırılan çöp kamyonları ile birlikte Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri’nde ve evsel atıkların toplanmasında kullanılan araç sayısı 18’e çıkmış oldu.