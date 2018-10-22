Nazilli Belediyesi, Yeşildere'ye sosyal tesis kazandırdı

Nazilli Belediyesi tarafından İsabeyli Yeşildere Mahallesi'nde yapılan çok amaçlı sosyal tesis düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Nazilli Belediyesi tarafından yaklaşık 500 bin lira maliyetle yapılan İsabeyli Yeşildere Mahallesi çok amaçlı sosyal tesis düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkan Yardımcısı Adnan Bayram, Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Muhtar Çelik, “15 Temmuz hain darbe girişiminin tek şehit muhtarı olan Üsküdar Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sarıbaş'ı rahmetle anıyorum. Büyükşehir Yasası'nın kısıtlı imkanlarına rağmen bize bu tesisi kazandıran Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nazilli halkının sağduyusuna inandığının altını çizen Başkan Alıcık, “Biz, Nazilli okumak, çalışmak, yaşamak ve yaşlanmak için ideal şehir olsun diye uğraşıyoruz. Maksat oy değil. Buradaki arkadaşlara verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası, İsabeyli'de yaşayanların da faydalanabileceği bir tesis. Büyükşehir Yasası nedeniyle borçlanarak hizmet ettik ancak projelerimizi yine de sürdürdük. Toplumun tüm kesimine hizmet etmeye çalışıyoruz. Nazilli halkının sağduyusuna inanıyorum. Nazilli'de yaşayanlar vefayı bilen insanlar. Belediye başkanlarına sahip çıkıyorlar. Ancak, dün arkadaşım diye yanımda gezenler bir makam için ne kadar eğildiğini görüyoruz. İnsanı en çok da bu üzüyor. Benden her şey olur ama vatan haini olmaz. Bu konuyla ilgili hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Ben Nazilli halkının yüzünü kara çıkaracak hiçbir şey yapmadım. Gücün yanında olsaydım bunlar yaşanmazdı. En iyi durumda olduğum dönemde bile partime ihanet etmedim. İftirayla alacağınız koltuk sizin başınıza dert olur. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu ülkeye sıkı sıkıya sahip çıkmak lazım. Sağduyulu davranalım” diye konuştu.

Alıcık'ın konuşmasının ardından dua okunarak açılış kurdelesi kesildi. Açılışa yürüteçle gelen 84 yaşındaki Fatma Ovalı'yla sohbet eden Alıcık, kurdeleyi Ovalı'yla birlikte kesti.