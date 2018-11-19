Nazilli Belediyesi yol çalışmalarında rekor kırmaya devam ediyor

Alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, Şirinevler Mahallesi 331 sokaktaki 4 bin 400 metrekare alanda parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “İlçemizin tüm mahallelerinde olduğu gibi Şirinevler Mahallemizde de çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. 331 sokaktaki 16 metre uzunluk ve 275 metre genişlikteki alanda parke taşı döşeme çalışmalarımıza başladık. Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için köy yollarımızda bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan köylerimizde yeni yol açma ve parke taşı döşeme çalışmalarımızı gerçekleştirdik” diye konuştu.

Elektrik, doğalgaz, telefon ve internet altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladıklarını belirten Alıcık, “Nazilli Belediyesi olarak imzamızın olmadığı hiçbir mahallemiz yok. Ekip arkadaşlarımızla 10 yıldır büyük bir özveri ile çalıştık. Allah'ın izniyle İlk günkü heyecanımızla ustalık dönemimizde de çalışmaya devam edeceğiz” dedi.