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17 Haziran 2018 09:14

Nazilli Belediyesi yol yapımında rekora koşuyor

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Arslanlı Mahallesinde Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Nazilli Belediyesi yol yapımında rekora koşuyor

17 Haziran 2018 09:14


Yaklaşık 15 bin metrekare alanda parke taşı döşemesi yapıldığını belirten Alıcık, “Belediyecilikte, kültür, sanat ve sporda olduğu gibi üst yapı çalışmalarında da kendimizi kanıtladık. Bahanelerin arkasına sığınmadık. Rutin belediyecilik hizmetlerinde olduğu gibi söz verdiğimiz onlarca projeden de alnımızın akıyla çıktık” diye konuştu.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Arslanlı Mahallesi 3035 Sokak’ta gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceleyerek Başkan Yardımcısı Mesut Erdemir ve Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur’dan proje ile ilgili bilgi aldı.


Alıcık’ın Arslanlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği incelemelere Mahalle Muhtarı İbrahim Toğçuoğlu da eşlik etti.


Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda çalışmalara başlandığını belirten Başkan Alıcık, “Arslanlı Mahallesi 3035 Sokak’ta parke taşı döşemelerinin tamamlanmasının ardından yolumuz yaya ve araç trafiğine açılacak. Belediyecilikte, kültür, sanat ve sporda olduğu gibi üst yapı çalışmalarında da kendimizi kanıtladık. Ekibimizin gayretleri ile bu noktaya geldik. Mesai gözetmeksizin gece gündüz demeden çalıştık. Yollarımızı daha konforlu ve çağımıza uygun bir hale getirdik. Bahanelerin arkasına sığınmadık. Rutin belediyecilik hizmetlerinde olduğu gibi söz verdiğimiz onlarca projeden de alnımızın akıyla çıktık” dedi.




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