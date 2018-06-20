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20 Haziran 2018 08:47

Nazilli Belediyesi yüzme kursları başladı

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen yaz dönemi yüzme kursları başladı.

Nazilli Belediyesi yüzme kursları başladı

20 Haziran 2018 08:47

Yoğun bir katılımın olduğu kurslar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde yapılacak.



Nazilli Belediyesi tarafından Sümer Rekreasyon Alanı içerisinde bulunan Şehit Akın Kurtoğlu Yüzme Havuzu’nda 7 -14 yaş aralığı çocuk ve gençler için düzenlenen yüzme kursları yoğun bir katılımla başladı. Sabah saatlerinde velileri ile yüzme kursuna gelen öğrenciler, eğitmenler tarafından yaş gruplarına göre ayrılarak teorik olarak bilgilendirildi.


19 Haziran – 12 Temmuz ile 24 Temmuz – 16 Ağustos tarihleri arasında hafta içi Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri uzman eğitmeler tarafından verilecek yüzme kursları sabah ve öğleden sonra 2 grup olarak devam edecek.


Dört haftalık kurs süresinin ardından tüm kursiyerlere katılım belgeleri Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından verilecek.




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