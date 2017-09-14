Nazilli Belediyesi zabıta personeline hizmet içi eğitim verildi

Nazilli Belediyesi Zabıta Personeline Hizmet İçi eğitim verildi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerinde personel, işyeri ruhsat yönetmeliği, zabıta yönetmeliği ve kabahatler kanunu ve diğer idari para cezaları gibi konularda Refika Yıldız Çakır tarafından bilgilendirildi.

Eğitim seminerinde ilk olarak, 9207 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamında işyerlerinin yasalara uygun olarak denetlenmesi yönünde bilgiler verildi. Zabıta Personeli, daha sonra yasaların verdiği yetkiler kapsamında uygulanacak para cezalarının usul ve esasları hakkında bilgilendirildi.

Bu tür eğitimler ile personelin bilgilerinin tazelendiğini ve görevlerinin önemine daha iyi benimsediklerini vurgu yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Zabıta Personelinin Zabıtalar haftasını da kutladı. Başkan Alıcık, şehirlerde genel düzen ve güveni korumak amacıyla 1826 yılında kolluk birimi olarak kurulan Zabıta Teşkilatı’nın bu yıl 191’ncu kuruluş yıldönümünü kutlandığını belirterek “Zabıta genel düzen ve güveni korumakla görevli bir kolluk birimidir. Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan, toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla görev yapan Zabıta teşkilatımız, aynı zamanda şehirle alakalı alınan karar ve yasaları da uygulamaktadır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması için gece gündüz demeden çalışan Zabıtalarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için halkımızın zabıta ekiplerine engel değil yardımcı ve destek olmaları gerekir. Mesai gözetmeksizin gece gündüz özveriyle çalışan tüm zabıta personellerinin Zabıta Haftalarını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.