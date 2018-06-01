Nazilli Belediyesi’nden 10 bin kişilik iftar yemeği

Saatler öncesinden alana gelen vatandaşlar, kurulan masalarda yerlerini alıp Kur’an-ı Kerim tilaveti dinledi.

Vatandaşlarla tek tek ilgilenerek Ramazan ayını kutlayan Başkan Alıcık, “Bolluğun, bereketin, dayanışma ve kardeşliğin arttığı mübarek bir ayın içerisindeyiz. Bir kez daha vatandaşlarımızla gönüllerimizi ve sofralarımızı birleştirdik. Cenabı Allah kardeşliğimizi daim eylesin. Ülkemizi parçalamak isteyenlere fırsat vermesin” ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinin ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Alıcık, “Geçtiğimiz haftalarda Sümer ve Yeni Mahallemizde iftar yemeğimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız yoğun bir katılım gösterdiler. Ben hepsine tek tek teşekkür ediyorum. 7 Haziran Perşembe günü Pınarbaşı Mahallesi Enver Yetkiner Düğün Salonumuzda iftar yemeğimizi gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyor hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.