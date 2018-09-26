Nazilli Belediyesinden 15 bin kişilik aşure hayrı

Her yıl Muharrem ayının gelişi ile birlikte vatandaşlara aşure dağıtan Nazilli Belediyesi, bu sene de geleneği bozmadı. Nazilli Belediyesi tarafından yaptırılan 7 kazan aşure, yaklaşık 15 bin kişiye ikram edildi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen aşure etkinliğinde vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Alıcık, “Bu ay bizler için çok büyük önem arz ediyor. Dostluğun, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin gereğini burada bir kez daha hatırlayalım istedik. Bu ay içinde ortaya çıkan tarihi hadiselerden de ibret almalı, birbirimizi hoşgörü içinde kucaklamalıyız. Bu gün burada hemşerilerimiz ile bir araya gelerek birlikte aşure kaşıklıyoruz. Dostluğumuzu birlik beraberliğimizi tazeliyoruz. Biz millet olarak bu tür etkinliklere çok önem veriyor ve önemsiyoruz. Bilindiği üzere Muharrem ayında 10 peygamberimizin bolluk ve bereketi vardır. Allah onların bolluk ve bereketinden bizlere de nasip etsin. Birlik, beraberlik ve dirliğimizi daim kılsın. Herkesin Muharrem ayı mübarek olsun” diye konuştu.

Etkinliğe Başkan Alıcık'ın yanı sıra MHP Nazilli İlçe Teşkilatı, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.