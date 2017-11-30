Nazilli Belediyesi’nden 3 yılda 20 milyonluk yol hizmeti

Toplam 820 bin metrekare parke taşı, bordür taşı, rodmiks, ve asfalt döşemesi gerçekleştiren ve Mehmet Özalp Bulvarı, Dallıca Mahallesi Dere Yolu ile Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan projelerle örnek teşkil eden Nazilli Belediyesi, modern ve sağlam yollar yapmaya devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana tüm mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile talimat veren Belediye Başkanı Haluk Alıcık, şehir merkezinde doğalgaz ve telefon firmalarının çalışmalarını tamamlamasının ardından yollarda genel bir yenileme çalışması yapılacağını kaydetti.

Yenilenen yollarda genellikle parke taşı kaplamasını yapıldığını belirten Başkan Alıcık, “Asfaltlı olan yolarda alt yapı çalışmaları sırasında asfaltın kesilmesi ve kazınması oldukça zahmetli. Oysaki herhangi bir alt yapı çalışması sırasında parke taşını olduğu yerden söküp işlemi tamamladıktan sonra çok az bir zayiat ile tekrar yerine konabiliyor. Dikkat edildiği üzere alt yapısı tamamen biten bazı mahallelerimizde sokakların tamamını parke taşı ile kaplıyoruz. Bunlardan birisi de Turan Mahallesi’ndeki sokaklarımız. Böylelikle yollarımız daha kullanışlı ve modern bir görünüme sahip oluyor” ifadelerini kullandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı, 61 sokak, Muammer Hastepe Caddesi, Mehmet Özalp Bulvarı’nı trafiğe açan Nazilli Belediyesi, Devlet Karayolu’ndan Bozdoğan Karayolu’na uzanan Organize Çevre Yolu, bu yolun Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında ulaşımı sağladı.