Nazilli Belediyesi’nden 40 bin kişilik iftar yemeği

Ramazan ayı boyunca her hafta farklı bir mahallede, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde gerçekleştirilen iftar yemeklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Manevi değerlerin paylaşılması açısından, düzenlenen iftar yemeklerinin büyük önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Sümer Mahallemizde 5 bin kişi ile başladığımız iftar yemeklerine katılım diğer mahallelerimizde artarak devam etti. 1 ay boyunca yaklaşık 40 bin vatandaşımız ile iftar sofralarımızda orucumuzu açtık. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Biz, kurduğumuz bu iftar sofralarında aşımızı, sevgimizi ve kardeşliğimizi paylaştık” diye konuştu.

Ramazan ayının coşkusunu Nazilli’deki vatandaşlarla birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Alıcık, “Son olarak Pınarbaşı Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. İnşallah önümüzdeki yıl da iftar yemeklerimiz devam edecek. Önümüzdeki Pazar günü Kadir gecesini yine vatandaşlarımızla birlikte eda edeceğiz. Belediye Meydanımızdaki Osmanlı Çeşmesi’nden iftardan sonra şerbet ikramımız olacak. Tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi şimdiden mübarek olsun” sözlerini kaydetti.