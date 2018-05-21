Nazilli Belediyesi’nden 5 bin kişilik iftar yemeği

İftar öncesi tüm vatandaşların Ramazan ayını tek tek kutlayan Başkan Alıcık, “Bu ay, birlik ve beraberlik ayıdır. Ramazan sofralarımız sadece ihtiyaç sahipleri için değil, bir ve beraber olmak isteyen herkes içindir” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi, Sümer Mahallesi Kapalı Pazaryerinde 5 bin kişilik iftar yemeği verdi.

Vatandaşların yoğun bir katılım gösterdiği iftar programına, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesi bütün masaları gezip konuklarının Ramazan ayını kutlayan Başkan Alıcık, ezanın okunmasının ardından vatandaşlarla birlikte dua ederek orucunu açtı.

Ramazan coşkusuna yakışır bir şekilde geçen iftar programının ardından misafirlerini kapıda uğurlayan Alıcık, “Bolluğun, bereketin, dayanışma ve kardeşliğin ön plana çıktığı Ramazan ayı içerisindeyiz. Bu ay, birlik ve beraberlik ayıdır. 11 ayın sultanıdır. Dargınlar barışacak, zenginler ihtiyaç sahipleriyle paylaşacak ve onların sofralarına konuk olacak. Ramazan sofralarımız, sadece ihtiyaç sahipleri için değil, bir ve beraber olmak isteyen herkes içindir. Nice iftar sofralarında beraber olmak dileği ile Ramazan Ayınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Geleneksel iftar programlarının devam edeceğini belirten Alıcık, tüm vatandaşları 24 Mayıs Perşembe günü Yeni Mahalle Kapalı Pazaryerinde verilecek olan iftar yemeğine davet etti.