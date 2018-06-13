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13 Haziran 2018 09:26

Nazilli Belediyesi’nden 82 mahalleye hizmet

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeni Mahalle 18 Sokak’ta Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Nazilli Belediyesi’nden 82 mahalleye hizmet

13 Haziran 2018 09:26


82 mahalleye aynı anda hizmet götürdüklerini belirten Başkan Alıcık, yol çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Başkan Yardımcısı Mesut Erdemir, Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur ve Fen İşleri Çavuşu Erol Atıcı ile birlikte Yeni Mahalle 18 Sokak’ta gerçekleştirilen kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.


Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolun yaya ve araç trafiğine açılacağını ifade eden Alıcık, “Yeni Mahalle’de belediyemizce gerçekleştirilen yol çalışmalarını inceledik. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz burada gece gündüz demeden çalışıyor. Şuan Yeni Mahalle 18 Sokak’ta yaklaşık bin 500 metrekare alanda parke taşı döşemesi yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi telefon, doğalgaz ve internet altyapısı tamamlanan tüm cadde ve sokaklarda yol çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.




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