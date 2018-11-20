Nazilli Belediyesinden 8500 kişilik kandil hayrı

Nazilli Belediyesi, Mevlid Kandili'ne özel hazırlattığı 8 bin 500 kişilik helvayı belediye meydanında vatandaşlara ikram etti.

Tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Geleneksel hale getirdiğimiz hayrımızı Mevlid Kandilimizde de sürdürdük. Belediye meydanımızda vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yaşlılarımızla sohbet edip hal hatır sorduk. Kandiller, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz yegane zaman dilimleri. İki cihan peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerini kutlarken O'nun yaşantısının ve ahlakının örnek alınması ve ülkemizin birlik ve beraberliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde mübarek gecelerin bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. O'nun insanlığın huzuru ve mutluluğu için yaptığı çağrının hayatımıza rehberlik etmesini sağlamalı, güzel ahlakı ve yol gösterici nasihatleriyle yaşantımıza yön vermeliyiz” sözlerini kaydetti.