Nazilli Belediyesi’nden ADÜ’ye 2 milyonluk yatırım

Göreve geldiği günden bu yana eğitime verdiği desteklerle halkın takdirini kazanan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, hedeflerinin Nazilli’yi üniversite ve sanayi şehri yapmak olduğunun altını çizdi.

Nazilli Belediyesi tarafından, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İsabeyli Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne yaklaşık 2 milyon liraya yapılan konferans salonu ve kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Konferans salonunda düzenlenen törene, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, ADÜ Rektörü Cavit Bircan, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Kürşat Engin Özcan, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Amaçlarının ODTÜ’den sonra en büyük 2’nci bağımsız üniversiteyi Nazilli’ye kazandırmak olduğunu belirten Başkan Alıcık, “Nazilli’de organize sanayiyi çok farklı bir noktaya getirdik. İlçemizde 14 bine yakın üniversite öğrencisi var. Bunun yanında bağımsız bir Nazilli üniversitesi istiyoruz. Ancak şu an için Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ni ilçemizde kazandıracağız. Sümer Kampüsünde 200 bin dönüm alanı Nazilli Belediyesi’ne kazandırdık. Sit alanı olmayan yerleri yıkıp, yeniden yaparak bu alanı da öğrencilerimize kazandıracağız. Önümüzdeki dönemlerde daha farklı bölümlerle Nazillimizin adını tüm yurtta başarıyla andıracağız” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi’ne ve Başkan Alıcık’a eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Rektör Bircan, “Büyükşehir Yasası’na rağmen Nazilli Belediyesi her ihtiyacımızda yanımızda oldu. Üniversitemize bir konferans salonu ve kütüphane kazandırdı. Bu kıt imkanlara rağmen bir ilçe belediyesinin bunları yapabiliyor olması harika bir duygu. Üniversitemizin bir ihtiyacı olduğunda kendilerinin kapılarını çalıyoruz. Haluk Başkan her sıkıntımızda yanımızda oluyor. Bazı kişilerse üniversitemize destek vermiyor” ifadelerini kullandı.

İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik ise yaptığı konuşmada Nazilli Belediyesi’ne ve Başkan Alıcık’a üniversiteye kazandırmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Göreve ilk geldiğinde üniversitenin birçok ihtiyacı olduğunu söyleyen Dekan Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, “Başkanımız üniversitemize bir konferans salonu ve kütüphane kazandırdı. Yapılan hizmetleri muazzam buluyorum. Kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış duasının okunmasının ardından konferans salonu ve kütüphane hizmete açtı.