Nazilli Belediyesinden Arpaz’a düğün salonu

Açılış törenine Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Emre Özbey, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Nazilli Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterileri ile başlayan törende vatandaşlara şerbet ikram edildi.

İlçe genelinde yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle Başkan Alıcık’a teşekkür eden Esenköy Mahalle Muhtarı Mehmet Durmaz, “Mahallemiz tarihi ve kültürel yönden çok eski bir yerleşim yeridir. Yine mahallemizde 18’inci yy. Arpaz Hacı Hasan Bey’in 2. Mahmut döneminde Rodos’tan getirdiği ustalara yaptırdığı Arpaz Kalesi ve Beyler Konağı bulunmaktadır. Beyler Konağı ve Arpaz Kalesini mahallemize kazandırmak üzere restorasyon çalışmalarını başlatan Belediye Başkanımızın gayretleri takdire şayandır. Nazilli’nin tüm mahallelerine ayırt etmeksizin hizmet veren, mahalle camilerinden okullarına, yollarından köprülerine kadar yapan Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanoğlunun sosyal statüsü geliştikçe ihtiyaçlarının arttığını hepimiz bilmekteyiz. Bu tarz ihtiyaçların karşılanabilmesi için bundan 6 ay önce temeli Nazilli Belediyemizce atılan Arpaz çok amaçlı sosyal tesisi ve düğün salonumuzu açmaktayız. Bu tesisimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Yine bu tesisin yapımında emeği geçen başta Başkanım olmak üzere mesai arkadaşlarına şahsım ve mahalle halkım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana onlarca önemli projeye imza attıklarının altını çizen Başkan Alıcık, “2009-2018 yıllarında Nazilli olarak altın çağını yaşayan bir belediyecilik anlayışı gösterdik. Hakikaten söz verdiğimiz seçim vaatlerinin hepsini yaptık. 3 pazaryeri, 3 düğün salonu ve 8 köprü gibi onlarca projeyi yerine getiren bir belediye var. O dönem rüştümüzü ispatladık. Halkımız da teveccüh gösterdi. İkinci dönemimizde de canla başla bir çalışma halindeyiz. Nazilli Belediyesi olarak seçim dönemlerinde vatandaşlarımıza ne söz verdiysek hepsini gerçekleştirmiş vaziyetteyiz. Nazilli’nin 62 tane köyü ve 2 tane de beldesi var. Nazilli’nin sınırları 28 kilometreden 800 kilometre alana çıktı. Nüfusu yüzde 38 arttı, gelirimiz yüzde 38 azaldı. Böyle bir şehirde hizmet ediyoruz. Fakat bahanelerin arkasına sığınmadan ekip arkadaşlarımız birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri Esenköy Mahallemiz. Şu anda yapımı belediyemizce gerçekleştirilen düğün salonumuzun açılışını gerçekleştiriyoruz. Köylerimize 20 milyonun üzerinde yatırım yaptık. Nazilli’de şu an birçok mahallemizde aynı anda parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyoruz. Günde 68 bin lira parke taşı para ödüyoruz” diye konuştu.

Tüm bu çalışmaların özellikle kadınlar tarafından takip edilmesi ve anlatılması gerektiğini belirten Alıcık, “Hanımlarımız bizler için çok kıymetli. Biz istiyoruz ki yaptığımız projeleri onlar gidip yerinde görsün. Bu düşünceyle mahalle gezilerimizi başlattık. Nazilli organize ve üniversite şehri olacak dedik. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık. Garajında içinde bulunduğu 100 dönümlük alan kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildi. Önümüzdeki yıl bahar aylarında orayı yıkacağız. Üniversitenin olduğu alanın 200 dönümlük bölümü Nazilli Belediyesi’ne verildi. Oraya yeni derslikler ve sosyal tesisler yapacağız. Atatürk’ün mirası olan Sümerbank alanı ve Gıdı Gıdı trenine sahip çıktık. Organize Sanayi’nin köşesinde lojistik merkezi yapacağız. Buradan İzmir Limanı’na yük taşınabilecek. İsabeyli ile Sümer Kampüsü arasında yolcu taşıması yapacak hafif raylı sistem yapacağız” dedi.

Açılış duasının okunmasının ardından kurdele kesilerek Arpaz Düğün Salonu hizmete açıldı.