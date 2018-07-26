Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 13:21

Nazilli Belediyesi’nden çalışanlarına bir fırsat daha

Nazilli Belediyesi ile Moda Dil Akademisi arasında protokol imzalandı.

Nazilli Belediyesi’nden çalışanlarına bir fırsat daha

26 Temmuz 2018 13:21


Protokole göre, Nazilli Belediyesi’nde görevli tüm personel ve birinci derece yakınları, Moda Dil Akademisi tarafından verilen dil eğitimlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.


Nazilli Belediyesi, çalışanlarının indirimli olarak dil eğitimi alabilmesi için Moda Dil Akademisi ile protokol imzaladı.


Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine dikkat çeken Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Belediye personelimiz ve yakınlarının dil eğitimlerinin sağlanması ve geliştirilmesi için böyle bir protokole imza attık. Hem kişisel gelişim hem de kariyer noktasında yabancı dil bilmek büyük önem taşıyor. Moda Dil Akademisi ile imzaladığımız protokol kapsamında çalışanlarımız indirimli olarak eğitim alabilecek” diye konuştu.


Başkan Alıcık’a eğitim alanında göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle teşekkür eden Moda Dil Akademisi kurucuları Mehmet Alper Ezen ve Zafer Keskin, “Nazilli’de yeni açılmış olan bir dil kursu olarak çağın gerektirdiği en yeni metodu uygularken, Nazilli Belediyemizin kaynaklara daha etkin bir şekilde ulaşıp gerek Nazilli halkına gerek Nazilli’deki öğrencilerimize küresel düzeyde hizmet sunabilmesine bu en yeni metotla yardımcı olmayı en asli görevimiz edindik. Bu bağlamda kaliteli kadromuzla birlikte gerek Nazilli Belediyesi personellerini gerek personel yakınlarını küresel düzey çizgisinden koparmamak adına elimizdeki bütün kaynakları belediyecilik alanında servis ettik. İlke edindiğimiz bu çağdaş metodumuzu belediyemizin en büyük destekçisi olduğu Nazilli İİBF’nin tüm öğrencilerinin de dil eğitimini üstlenerek taçlandırdık. Nazilli Belediyemizin eğitim alanındaki bu duyarlılığı karşısında üretkenliğimizi daha da arttırıp güzel işler başarılabileceğinin bilinci ile herkesi Nazilli Moda Dil Akademisi yabancı dil kursuna bekliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç