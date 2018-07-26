Nazilli Belediyesi’nden çalışanlarına bir fırsat daha

Protokole göre, Nazilli Belediyesi’nde görevli tüm personel ve birinci derece yakınları, Moda Dil Akademisi tarafından verilen dil eğitimlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.

Nazilli Belediyesi, çalışanlarının indirimli olarak dil eğitimi alabilmesi için Moda Dil Akademisi ile protokol imzaladı.

Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine dikkat çeken Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Belediye personelimiz ve yakınlarının dil eğitimlerinin sağlanması ve geliştirilmesi için böyle bir protokole imza attık. Hem kişisel gelişim hem de kariyer noktasında yabancı dil bilmek büyük önem taşıyor. Moda Dil Akademisi ile imzaladığımız protokol kapsamında çalışanlarımız indirimli olarak eğitim alabilecek” diye konuştu.

Başkan Alıcık’a eğitim alanında göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle teşekkür eden Moda Dil Akademisi kurucuları Mehmet Alper Ezen ve Zafer Keskin, “Nazilli’de yeni açılmış olan bir dil kursu olarak çağın gerektirdiği en yeni metodu uygularken, Nazilli Belediyemizin kaynaklara daha etkin bir şekilde ulaşıp gerek Nazilli halkına gerek Nazilli’deki öğrencilerimize küresel düzeyde hizmet sunabilmesine bu en yeni metotla yardımcı olmayı en asli görevimiz edindik. Bu bağlamda kaliteli kadromuzla birlikte gerek Nazilli Belediyesi personellerini gerek personel yakınlarını küresel düzey çizgisinden koparmamak adına elimizdeki bütün kaynakları belediyecilik alanında servis ettik. İlke edindiğimiz bu çağdaş metodumuzu belediyemizin en büyük destekçisi olduğu Nazilli İİBF’nin tüm öğrencilerinin de dil eğitimini üstlenerek taçlandırdık. Nazilli Belediyemizin eğitim alanındaki bu duyarlılığı karşısında üretkenliğimizi daha da arttırıp güzel işler başarılabileceğinin bilinci ile herkesi Nazilli Moda Dil Akademisi yabancı dil kursuna bekliyoruz” diye konuştu.