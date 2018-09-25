Nazilli Belediyesi'nden göz dolduran hizmet

Merkez ve çevre mahallelerde sosyal çatı, düğün salonu ve kapalı pazaryeri yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Nazilli Belediyesi, İsabeyli Mahallesi Yeşildere sosyal çatı ve müştemilat binasını tamamlayarak kullanıma açtı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 bin 300 metrekare alan üzerine kurulan yapının tamamlanarak faaliyete geçtiğini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Vatandaşlarımızın düğün, nişan, sünnet gibi pek çok sosyal faaliyetlerini rahatlıkla yapabilecekleri bir alanı hayata geçirdik. Sosyal çatı, gelin odası, yemek pişirme alanı, lavabo, çocuk oyun grupları ve araç park yerleri en ince detaylar düşünülerek planlandı. Yeşildere'de mülkiyeti belediyemize ait olan parselin sınırlarına taş duvar yapılıp içerisinde dolgu yapılmak suretiyle yol kotuna getirildi. Toplam 3 bin 300 metre kare alanın 400 metrekarelik kısmı düğün salonu olarak kullanıldı. Bunun yanında 30 metrekarelik bir yemek pişirme alanı, 80 metrekare müştemilatı olarak inşa edildi. Vatandaşlarımıza ve Nazilli'mize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.