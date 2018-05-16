Nazilli Belediyesi’nden “Kapımı Çal” projesi

Hayata geçirdikleri proje ile yaşlı bireylerin yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onlara destek olmayı amaçladıklarını belirten Başkan Alıcık, “Bizim siyasi felsefemiz vatandaşımızın hizmetkarı olmak. Bu nedenle yaşlı vatandaşlarımızın kapısını çalalım onların yalnız olmadığını hissettirelim istedik” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak son dönemde artan intihar vakalarının önüne geçmek ve yalnız yaşayan vatandaşların maddi ve manevi destekçisi olduklarını hissettirmek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Nazillimizde yaşayan yaşlılarımıza sevgi dolu bir yaşam sunmak ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek için projemizi hayata geçirdik. Bizim siyasi felsefemiz vatandaşımızın hizmetkarı olmak. Bu nedenle yaşlı vatandaşlarımızın kapısını çalalım onların yalnız olmadığını hissettirelim istedik” dedi.

Türk-İslam kültüründe yaşlıları ziyaretin büyük bir önem taşıdığını ancak son yıllarda bu kültürün git gide yok olduğunu ifade eden Alıcık, “Yaşlı vatandaşlarımızı yalnızlığından kurtarıp güzel ortamlarda yaşamasını sağlayacağız. Nasıl ki annemiz ve babamızın sağken kıymetini biliyor ve onlara bakıyorsak bu vatandaşlar da bizim anne ve babamız. Onların yalnız kalmasına müsaade edemeyiz” dedi.