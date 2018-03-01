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01 Mart 2018 12:03

Nazilli Belediyesi’nden örnek proje; ‘Okumak Birikimdir’

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan Çocuk Edebiyatı Festivali öncesi örnek bir projeye imza atıldı.

Nazilli Belediyesi’nden örnek proje; ‘Okumak Birikimdir’

01 Mart 2018 12:03

“Okumak birikimdir” sloganı ile Başkan Alıcık tarafından başlatılan ‘Kumbara bizden, biriktirmek sizden’ projesi ile çocuklara hem okuma hem de birikim yapma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.


Nazilli Belediyesi tarafından 12-21 Mart tarihleri arasından Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 2. Çocuk Edebiyatı Festivali öncesi örnek bir projeye imza atıldı.


“Okumak birikimdir” sloganı ile Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından başlatılan ‘Kumbara bizden, biriktirmek sizden’ projesi kapsamında 10 bin adet kumbara ilkokul ve anasınıfı öğrencilerine dağıtıldı.



Söz konusu proje ile öğrencilere okuma alışkanlığı, birikim ve sorumluluk kazandırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Alıcık, “15 Temmuz ve Cumhuriyet İlkokuluna giderek öğrencilerimize kumbaralarını dağıttık. İlçemizdeki diğer okullara da dağıtım yapılacak. Çocuk Edebiyatı Festivalimiz gibi sosyal ve kültürel projeleri çok önemsiyorum. Bu nedenle belediyemiz tarafından başlatılan ‘okumak birikimdir’ projesi her anlamda örnek olmalı. Okuma alışkanlığı çok küçük yaşlarda kazanılmalı. Çocuklarımız geleceğin cumhurbaşkanları, mühendisleri, bilim adamları. Okuyan ve donanımlı bir nesil yetiştirmek en büyük gayemiz olmalı” dedi.




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