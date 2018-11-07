Nazilli Belediyesinden personeline indirimli sağlık hizmeti

Nazilli Belediyesi, özel bir firmayla 2 yıl geçerli protokol imzaladı. Konuyla ile ilgili açıklama yapan firma yetkilisi Kerim Kangöz, “İmzaladığımız protokol kapsamında, Nazilli Belediyesi'nin talebi halinde personellere ücretsiz işitme testleri yapılacak. Aynı zamanda belediye personellerimizin bu cihazları almaları halinde yüzde 30 iskonto sağlanacak. Firmamız işitme cihazı ile birlikte 1 yıllık pili ve montajı ücretsiz yapacak ve işitme cihazı alan kişilerden 2 yıl boyunca işitme testi ve İC uyarlama ücretleri alınmayacak. Bunun dışında belediyemiz talep ederse üzerinde avantajların yazılı olduğu ‘özel avantaj kartı' hazırlanacak. Bu anlamda belediye personellerine büyük kolaylıklar sağlandığını düşünüyorum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Protokolümüz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı firma çalışanlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık ise, “Amacımız işitme problemi olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak. Bunu belediyemizden başlatarak ilçemiz geneline yaymayı hedefliyoruz. İnşallah el birliği ile bu konuda büyük bir duyarlılık oluşturacağız” ifadelerini kullandı.