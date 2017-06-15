Nazilli Belediyesinden Ramazan ayında gıda yardımı

Esnaf işbirliği ile yapılan yardımların gerçek sahiplerine ulaştığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Toplumsal paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel yaşandığı Ramazan ayında Nazilli Belediyesi olarak öncülük ederek gönüllü vatandaşlarımız, Esnaflarımız ve Hayırsever İş Adamlarımızın da desteğini alarak ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye gıda yardımı dağıttık. Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince daha önceden yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi aileler belirlenmiş, yine mahalle muhtarları ile yapılan görüşmeler neticesinde maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız tespit edilmişti. Tespiti yapılan gerçek anlamda ihtiyaç sahibi üç bin beş yüz aileye Nazilli Belediyesi öncülüğünde Nazillili hayırsever esnaflarımızın sağladığı katkılar ile hazırlamış olduğumuz Un, şeker, yağ, tuz, bulgur, pirinç, şehriye, nohut, makarna ve çay gibi kuru gıda maddelerinden oluşan Gıda Yardımı paketlerinin dağıtımını yaptık. Katkı sağlayan gönüllü vatandaşlarımız, Esnaflarımız ve Hayırsever İş Adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah Razı olsun. Allah kabul etsin. Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan ayında birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeliyiz. Hayırseverlerin ulaştırdığı yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.