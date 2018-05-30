Nazilli Belediyesinden Ramazan’da 7 bin 500 aile gıda yardımı

Paylaşma ve dayanışma geleneğini sürdüren Nazilli Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Önceden tespit edilen ve maddi durumu iyi olmayan 7 bin 500 aileye belediye görevlileri aracılığıyla yardım paketlerini ulaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Yardım paketlerimizi hazırlarken büyük bir titizlikle davrandık. Her kolide 4 kişilik bir ailenin aylık ihtiyacını karşılayacak kadar gıda maddesi bulunuyor. Ülkemizde paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğimizin arttığı bir Ramazan diliyorum. Nazilli Belediyesi olarak yalnızca Ramazan’da değil her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında ve en büyük destekçileri olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Bolluk ve bereket ayı Ramazan’ın, Nazilli’ye ve tüm Dünya’ya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dileyen Başkan Alıcık, “Vatandaşlarımızı bu mübarek günlerde daha çok paylaşmaya, yardımlaşmaya ve hoşgörülü olmaya davet ediyorum. İnanıyorum ki Türk Milleti, Peygamber Efendimiz (SAV)’in ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ hadis-i şerifinden yola çıkarak, aynı mahalleyi, aynı sokağı paylaştığı, zaman zaman evladını emanet ettiği komşusunun kapısını Ramazan ayında daha çok çalacaktır” ifadelerini kullandı.