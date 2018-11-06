Nazilli Belediyesinden ‘Sıfır Atık Projesi'ne destek

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık' projesine destek verdi.

Başkan Alıcık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmayı hedefleyen Sıfır Atık Projesi'ne, belediye hizmet binası içerisine geri dönüşüm kutuları yerleştirerek destek verdi.

Projenin yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunun altını çizen Alıcık, “Çevreci bir belediye olarak özellikle yeşil alanların korunması ve çoğaltılması adına çalışmalar yaptık. Özellikle geri dönüşüm alanında başlatılan birçok projeye destek verdik ve öncülük ettik. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne canı gönülden destek verdiğimizi belirtmek istiyorum. Bu ayrıştırma kutuları ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı. İlk olarak da belediye hizmet binamızda projeyi başlattık. Tüm personelimin bu konuda büyük duyarlılık göstereceğine inanıyorum. Nazilli'mizde bu anlamda elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüm projeleri ile hem milli ekonomiye hem de çevreye büyük katkı sağlandığını belirten Alıcık, “Özellikle çocuklarımızın çevre konusunda bilinçli yetiştirilmesi gerekiyor. Bu konuda ailelere ve eğitimcilere ciddi sorumluluklar düşüyor. Ekonomimizin güçlenmesi ve doğanın korunması, kullandığımız kaynakların ne kadarını geri dönüştürebildiğimiz ile doğrudan orantılı. Bu anlamda herkesin duyarlı olması gerekiyor” diye konuştu.