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14 Mayıs 2018 12:47

Nazilli Belediyesi’nden ulaşım desteği

Nazilli Belediyesi, kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanlarına Ürgüp, Göreme ve Konya gezisi için ulaşım desteği verdi.

Nazilli Belediyesi’nden ulaşım desteği

14 Mayıs 2018 12:47


Kültürel faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Nazilli Belediyesi, Vergi Dairesi Müdürlüğü çalışanlarına Ürgüp, Göreme ve Konya gezisi için ulaşım desteği sağladı.


Kapadokya ve Konya’yı görme, aynı zamanda tarihi yerleri gezme fırsatı bulan kafile, “Mesai arkadaşlarımızla ‘Güzel atlar şehri Kapadokya’yı’ ve Mevlana şehri Konya’yı görmek istiyorduk. Başkanımıza talebimizi ilettik, kendisi de bizi kırmadı. Sosyal ve kültürel faaliyetlere verdiği desteklerden dolayı Nazilli Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.


Nazilli Belediyesi olarak sanata, spora, bilime, eğitime ve kültüre büyük önem verdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Belediyeciliğin yalnızca alt ve üst yapı çalışmalarından ibaret olmadığını gösterdiğimize inanıyorum. Nazilli Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerini yerine getirmenin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında birçok güzel işe imza attık. Tarihi ve kültürel şehirlere düzenlediğimiz ücretsiz gezilerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Vatandaşlarımızdan yoğun bir talep var. Bu talepleri elimizden geldiğinde karşılamaya çalışıyoruz. Göstermiş oldukları bu yoğun ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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