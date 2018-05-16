Nazilli Belediyesi’nin iftar yemekleri başlıyor

Nazilli Belediyesi geleneksel iftar yemeklerini bu yıl da devam ettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda yoğun ilgi gören iftar yemekleri her Perşembe farklı bir mahallede gerçekleştirilecek.

İlk olarak Dumlupınar Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde verilecek olan iftar yemeğinde 5 bin kişiyi ağırlayacaklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Geleneksel iftar yemeklerimizi bu yıl da devam ettireceğiz. Ayrı gayrı olmaksızın tüm dernek, STK ve siyasi partilerimizi iftar yemeğimize bekliyorum. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da hep birlikte olacağız. Tüm Türk-İslam alemine bir kez daha hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca sürecek olan iftar yemeği programı şöyle;

17.05.2018 Perşembe Dumlupınar Kapalı Pazaryeri

24.05.2018 Perşembe Yeni Mahalle Kapalı Pazaryeri

31.05.2018 Perşembe Turan Mahallesi Kapalı Pazaryeri

07.06.2018 Perşembe Pınarbaşı Mahallesi Enver Yetkiner Düğün Salonu