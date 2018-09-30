Nazilli Belediyespor: 2- Nevşehir Belediyespor: 0

lig 1. grup takımlarından Nazilli Belediyespor sahasında konuk ettiği Nevşehir Belediye Spor'u 2-0 mağlup etti. Nazilli Belediyespor'da karşılaşmayı izlemek üzere yaklaşık bin 500 Nazilli taraftarı tribünde yerini aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren konuk ekip Nevşehir'i ise yaklaşık 25 taraftar deplasmanda yalnız bırakmadı. Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Özgen Türker karşılaşmayı İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye ve Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli ve Nevşehir Belediyespor yöneticileriyle birlikte izledi. 59'da hızlı gelişen Nazilli atağında Mazlum, çalımlarla rakip ceza alanına sağ kanattan sokularak kaleci Onur ile karşılaştı. Mazlum'un şutunda kaleci Onur'un ayaklarıyla çeldiği topla buluşan Görkem, meşin yuvarlağı plasesi ile ağlarla buluşturdu. 63'de Sol kanattan Görkem'in aktardığı topla rakip ceza alanı sağ çizgisinde buluşan Yasin'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

Stat: Nazilli İlçe

Hakemler: Alpaslan Şen ***, Mustafa Zıvalı ***, Akın Karabacak ***

Nazilli Belediyespor: Zekeriya ***, Polat ***, Görkem *** (Dk.81 Recep Berk ***), Mazlum ***, Buğra ***, Said Can *** (Dk.76 İlyas **), Zafer ***, Sergen **, Yasin *** (Dk.86 Mert Çapar ?), Burak ***, Onur Karakabak ***

Nevşehir Belediyespor: Onur *, Muhammet Serdar **, Can **, Metehan Andaç *, Melih ** (Dk.80 Ertan *), Tunç Murat *, Bilal *, Uğur ** (Dk.46 Ahmet Can *), Doğancan * (Dk.58 Raif **), Ömer **, Naci *

Sarı Kartlar: İlyas (Nazilli Belediyespor) - Can, Ömer, Raif, Metehan Andaç, Ertan, Bilal, Melih Gökçek, Ahmet Can (Nevşehir Belediye Spor)

Goller: Dk.59 Görkem, Dk.63 Yasin (Nazilli Belediyespor)

Kırmızı Kart: Dk.90 Mazlum (2. Sarı) (Nazilli Belediyespor) - DK.78 Metehan Özlü (Nevşehir Belediye Spor)