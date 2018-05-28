Nazilli Belediyespor Hentbol Takımı finalde

11-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında Nazilli’de oynanan grup müsabakalarında 2. olarak finallere girmeye hak kazanan Nazilli Belediyespor Hentbol Takımı’nın rakibi, 23 Mayıs Çarşamba günü federasyon binasında yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Nazilli Belediyespor’a final müsabakalarında başarılar dileyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Sporcularımıza ve onları çalıştıran Lokman Akkaya ve Hamza Bayrak hocamıza bu noktaya kadar göstermiş oldukları gayret ve başarılar nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyesi olarak maddi ve manevi her zaman evlatlarımızın yanındayız. Olağan dışı bir durum söz konusu olmadıkça sporcularımız müsabakaları başarıyla tamamlayacaktır” diye konuştu.