Nazilli Belediyespor, İstanbul’da 3 puan bıraktı

Ligde zor günler geçiren Nazilli Belediyespor, 15. Hafta karşılaşmasında Pendikspor’a konuk oldu. Pendikspor, maçın ilk yarısında 24’üncü dakikada Ramiz ve 30’uncu dakikada Yaser ile bulduğu gollerde Nazilli Belediyespor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 89’uncu dakikasında Nazilli Belediyespor’dan Fatih Üge ve Pendikspor’dan Berk Neziroğulları kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 15 maçta 10 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet elde eden Nazilli Belediyespor, bu sonuçla 9 puanda 15’inci sırada kaldı.

Stat: Pendik Stadı

Hakemler: Burak Pakkan xxx, Özcan Genel xxx, Ali Tuna xxx

Pendikspor: Emre xxx, Süheyl xxx, Erol xxx, Erdinç xx (Halil dk. 77 x), Berk x, Fatih xx, Azad xx, Ramiz xxxx, Mehmet xx (Taha dk. 90+4 ?), Onur xx (Aytaç dk. 87 x), Yaser xxxx

Teknik Direktör: Serhat Güler

Nazilli Belediyespor: Evren xx, Bora x, Fatih xx, Mert Çakar xx, İlker x (Halil dk. 38 xx), Mehmet xx, Abdulkadir xx (Tayfur dk. 66 x), Nurettin xx, Gökhan x (Mert Çapar dk .46 x), Ayhan xx, Hakan x

Teknik Direktör: Muharrem Uzun

Goller: Ramiz (dk. 24), Yaser (dk. 30) (Pendikspor)

Kırmızı Kartlar: Berk (dk. 89) (Pendikspor) Fatih (dk.89) (Nazilli Belediyespor)

Sarı Kartlar: Erol, Yaser, Erdinç (Pendikspor) Bora, Halil, Mehmet, Nurettin (Nazilli Belediyespor)