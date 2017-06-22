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22 Haziran 2017 12:17

Nazilli Belediyespor yaz futbol okulları başladı

Nazilli Belediyespor yaz futbol okulları, gözetmen antrenörler eşliğinde çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyespor yaz futbol okulları başladı

22 Haziran 2017 12:17


Nazilli Belediyespor yaz futbol okulları başladı. Siyah beyazlılar, ilçedeki yetenekleri yetiştirmek ve futbola kazandırmak için uzun süredir yürüttüğü futbol okulu projesini, eğitim öğretimin yaz tatiline girmesiyle birlikte başlattı. Minikler, sorumlu antrenör Murat Angın gözetiminde Pınarbaşı Aydın Toscalı sahasında Pazartesi Salı ve Perşembe olmak üzere haftada 3 gün çalışmalarını sürdürecek.


Öte yandan, minik kaleciler profesyonel bir şekilde kaleci antrenörü Murat Türkar eşliğinde çalışacak.




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