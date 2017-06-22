Nazilli Belediyespor yaz futbol okulları başladı. Siyah beyazlılar, ilçedeki yetenekleri yetiştirmek ve futbola kazandırmak için uzun süredir yürüttüğü futbol okulu projesini, eğitim öğretimin yaz tatiline girmesiyle birlikte başlattı. Minikler, sorumlu antrenör Murat Angın gözetiminde Pınarbaşı Aydın Toscalı sahasında Pazartesi Salı ve Perşembe olmak üzere haftada 3 gün çalışmalarını sürdürecek.

Öte yandan, minik kaleciler profesyonel bir şekilde kaleci antrenörü Murat Türkar eşliğinde çalışacak.