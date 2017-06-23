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23 Haziran 2017 10:22

Nazilli Belediyespor’da Metin yuvadan uçtu

Spor Toto 2.

Nazilli Belediyespor’da Metin yuvadan uçtu

23 Haziran 2017 10:22

Lig takımlarından Nazilli Belediyepsor’da kaleci Metin Uçar’ın sözleşmesini karşılıklı olarak fesih edildi.


Nazilli Belediyespor’da yaprak dökümü devam ediyor. 11 oyuncuyla yollarını ayıran siyah beyazlılar kaleci Metin Uçar’ın da takımdan gönderdi. Kulüpte kalmak istemediğini yönetime bildiren Metin, siyah beyazlılarla olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesi etti. Nazilli Belediyesporla yollarını ayıran 26 yaşındaki kalecinin, Niğde Belediyespor ile anlaşma sağladığı öğrenildi. . 2 sezon önce Hacettepe’den transfer edilen 26 yaşındaki kaleci Nazilli Belediyespor’da 57 maça çıkmıştı.


Öte yandan, Niğde Belediyespor teknik direktör Ahmet Kazım Ertem’in isteği doğrultusunda siyah beyazlılarla geçtiğimiz günlerde sözleşmesi fesih eden Ali Akburç’da renklerine bağladı




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