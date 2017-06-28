Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 10:41

Nazilli Belediyespor’da Sinan Kurumuş hareketliliği

Nazilli Belediyespor, bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen forvet Sinan Kurumuş’u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Nazilli Belediyespor’da Sinan Kurumuş hareketliliği

28 Haziran 2017 10:41


Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor’un gündemine sürpriz isim girdi. Siyah beyazlı yönetim, bir dönem Beşiktaş’ın gelecekteki yıldız adaylarından gösterilen Sinan Kurumuş’a kanca attı. Siyah beyazlılar, Pendikspor’un 22 yaşındaki genç futbolcusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Nazilli Belediyespor yönetimi teknik direktör Fatih Akyel’den alınan onayın ardından, Sinan için İstanbul ekibiyle masaya oturacak.


Futbola Ankaragücü’nde başlayan genç golcü burada gösterdiği performansla Süper Lig’in güçlü ekibi Beşiktaş’ın radarına girdi. 18 yaşında siyah beyazlılara transfer olan Sinan, Beşiktaş A2 takımında yer aldı. Daha sonra futbolunu geliştirmesi için Kahramanmaraşspor, Boluspor, Tepecikspor ve Bayrampaşaspor’a kiralanan genç santrfor, geçtiğimiz sezonu Pendikspor forması altında geçirdi. Kariyeri boyunca 135 maça çıkan Sinan, toplamda 30 kez fileleri havalandırdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    43°C
  • Cuma
    Sıcak
    43°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    44°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:35
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!