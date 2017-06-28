Nazilli Belediyespor’da Sinan Kurumuş hareketliliği

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor’un gündemine sürpriz isim girdi. Siyah beyazlı yönetim, bir dönem Beşiktaş’ın gelecekteki yıldız adaylarından gösterilen Sinan Kurumuş’a kanca attı. Siyah beyazlılar, Pendikspor’un 22 yaşındaki genç futbolcusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Nazilli Belediyespor yönetimi teknik direktör Fatih Akyel’den alınan onayın ardından, Sinan için İstanbul ekibiyle masaya oturacak.

Futbola Ankaragücü’nde başlayan genç golcü burada gösterdiği performansla Süper Lig’in güçlü ekibi Beşiktaş’ın radarına girdi. 18 yaşında siyah beyazlılara transfer olan Sinan, Beşiktaş A2 takımında yer aldı. Daha sonra futbolunu geliştirmesi için Kahramanmaraşspor, Boluspor, Tepecikspor ve Bayrampaşaspor’a kiralanan genç santrfor, geçtiğimiz sezonu Pendikspor forması altında geçirdi. Kariyeri boyunca 135 maça çıkan Sinan, toplamda 30 kez fileleri havalandırdı.