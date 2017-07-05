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05 Temmuz 2017 12:49

Nazilli Belediyspordan TFF’ye çıkarma

Nazilli Belediyespor, İstanbul’a çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Nazilli Belediyspordan TFF’ye çıkarma

05 Temmuz 2017 12:49

Kulüp Başkanı Erdoğan Eker ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelecek.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu’nun desteğiyle inşaatına başlanan ve yapımında sona yaklaşılan yeni tesisleri açmanın planlarını yapan siyah beyazlılar, İstanbul’a çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Erdoğan Eker ve bazı yöneticiler, bugün Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören ile Riva’da bir araya gelecek. Demirören’i Nazilli’ye davet edecek olan yönetim, Federasyon Başkanı’ndan açılış günü için randevu alacak.


Yönetim, bu doğrultuda yeni tesislerin açılışını Ağustos ayının başında yapmayı planlıyor.




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