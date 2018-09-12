Nazilli bisikletiyle işe giderken kazada ölen Kasapoğlu için pedalladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz hafta bisikleti ile işe giderken dikkatsiz bir sürücünün kapısını açmasıyla yer düşerek başka bir aracın altında can veren Nihal Bulut Kasapoğlu'nu anmak ve trafikteki bisiklet sürücülerine dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.

Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü ile Nazilli Devlet Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğe Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Devlet Hastanesi Yöneticisi Opr.Dr. Şafak Çalışkan, Hastane ve belediye çalışanları ile yüzlerce vatandaş yaya ve bisikletli olarak katıldı.

Ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla bisikletli ölümlere ve kazalara dikkat çekmeye çalışan bebeğinden yaşlısına kadar yüzlerce vatandaş bisiklet kazalarına dikkat çekti. Nazilli Belediye Meydanında toplanan kalabalık grup basın açıklamasının ardından Atatürk Bulvarı, Nazilli Devlet Hastanesi, merhum Kasapoğlu'nun evinin bulunduğu caddenin ardından Eğriboyun Aile Mezarlığına geldi. Nihal Bulut Kasapoğlu'nun mezarı başına gelen grup dua ederek mezara çiçek koydu ve suladı. Kasapoğlu'nun mesai arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Kasapoğlu'nun Babası Veli Bulut, anne Gülten Bulut, eşi Gürbüz Kasapoğlu ve 5 yaşındaki Kerem Efe Kasapoğlu dua etti.

“İnsana ve bisikletliye saygı yok”

Katılımcılar adına bir basın açıklaması yapan NAZBİDOS Başkanı Özgür Özkan, insana ve bisikletliye saygının olmadığını ifade ederek şunları söyledi; “Geçtiğimiz hafta içinde işine gitmeye çalışan bir anneyi, bir insanımızı henüz gençliğinin baharında feci şekilde yitirdik. Medeni bir ülkede bisikletle ulaşımını sağlamak, spor yapmak ve yürüme özgürlüğü kadar doğal bir faaliyettir. Ülkemizde çoğunlukla insana saygı doğrultusunda bisikletçiye de saygı düşüktür. Bisiklet yolu vatandaşlar için bir hak olduğu kadar devlet yetkilileri için de yasal bir zorunluluktur. Nihal Kasapoğlu günlük hayatında birçoğumuz gibi bisiklet kullanmaktaydı. Ne yazık ki ilçemizdeki yolların ve trafiğin durumu hepimizin bildiği gibi bisiklet kullanmayı oldukça zorlaştırmaktadır. Modern ülkelere ve şehirlere baktığımızda hepsinde bisiklet yollarının, kaldırımların muntazam ve güvenli olduğunu görmekteyiz. Şehrimizin sloganı “Uzun Yaşam Şehri Nazilli”. Uzun ve sağlıklı yaşamın temel şartı ise spor. Bisiklet ise hem ulaşım aracı olarak hem de egzersiz olarak yapılabilecek en güzel aktivitedir. Şehrimiz iklim ve coğrafi açıdan bakıldığında Bisiklet kullanmaya çok uygun şartlar taşımaktadır. Hepimiz trafiğin yoğunluğundan şikayet ederken bu olumsuz şartlar nedeniyle maalesef bisiklet kullanamamaktayız" dedi.

Olayın gelişimi

Bilindiği üzere Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu, 03 eylül sabahı saat 07.45 sıralarında, oğlu Kerem Efe Kasapoğlu'nu (5) kreşe bıraktıktan sonra evine yakın olan iş yerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı'ndaki Fatih Camisi yakınlarına gelen Kasapoğlu, yol kenarındaki bir şarküterinin önüne park etmeye çalışan, Durmuş Gertik'in kullandığı 09 ASD 714 plakalı kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan sol kapısına çarpıp, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P 7116 plakalı servis midibüsü duramayarak, yerdeki Kasapoğlu'nun başının üzerinden geçti. Evli ve bir çocuk annesi Kasapoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra adliyeye sevk edilen Gertik tutuklanırken Kasapoğlu'nun ölümüne sebep olan midibüs sürücüsü S.G. ise Adli Denetim şartı ile serbest bırakıldı.