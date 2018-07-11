Nazilli, Büyük Anadolu Sürüşüne hazırlanıyor

TRCC Motofest etkinlikleri ile Necati ve Saykolar Konseri Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla 16 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’de Sümer Rekreasyon Alanında gerçekleştirilecek.

Türk Riders Chopper Clup(TRCC) tarafından düzenlenen Büyük Anadolu Sürüşü programı kapsamında 3. TRCC Motofest etkinlikleri ile Necati ve Saykolar Konseri 16 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’de Sümer Rekreasyon Alanında yapılacak.

Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan program, 16 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da İstasyon Meydanında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ile başlayacak.

Şehir korteji ise saat 11.00’de İstasyon Meydanı’nda başlayıp Yeni Sanayi Sitesi’nde son bulacak.

Nazilli’nin tanıtımı için sosyal ve kültürel faaliyetlere her zaman destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Vatandaşlarımızı gerçekleştirecek olduğumuz konserimize davet ediyorum. İlçemizde farklı ve güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum” diye konuştu.

14 Haziran Perşembe günü Mersin’den başlayan Büyük Anadolu Sürüşü(BAS), 21 Temmuz Cumartesi günü Çanakkale Şehitliği önünde son bulacak.