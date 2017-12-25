Nazilli CHP’de Kıntaş güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli Kadın Kolları’nın ilçe binasında gerçekleştirdiği kongreye katılan Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, kongrenin de divan başkanlığı görevini üstlendi. CHP Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci’nin de destek verdiği kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpin Kıntaş, güven tazeledi. Görev süresince yönetim ve kadın üyelerle birlikte gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi aktaran Kıntaş’ın konuşmasının ardından oylamaya geçildi. Seçimde 146 oyla kadınların güvenoyunu alan Kıntaş yeniden başkan seçildi. Kıntaş’ın listesinde yer alan

Türkan Güloğlu, Gülşen Kızılağıl, Mehtab Necan, Aysel Sarı, Kadriye Şen, Perihan Temüge ve Hülya Yenipazarlı birlik mesajı vererek partililere teşekkür etti.

CHP Nazilli Kadın Kolları seçimlerinin ardından yeniden başkan seçilen Serpin Kıntaş’ı ilk tebrik eden isim İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir oldu. Aydın’ın tüm ilçelerindeki seçimleri bitirmek üzere olduğunu söyleyen Özdemir, “Sadece Çine ve Efeler İlçe Kadın Kolları seçimlerimiz kaldı. Bugün de Nazilli Kadın Kolları seçimini gerçekleştirdik. Kadınlarımızın güvenini alarak tekrar başkan seçilen Serpin Kıntaş’ı ve yeni yönetim kurulunu tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu görev çok önemli ve kutsal bir görev, çünkü önümüzdeki dönemde yoğun seçim atmosferi var. Bizler Nazilli ekibimize güveniyoruz. Geçtiğimiz dönem yaptıkları başarılı çalışmaları devam ettirecek olan bu tecrübeli ekip, seçim sürecini en iyi şekilde götürecektir” ifadelerini kullandı.

“Daha çok çalışacağız”

Nazilli’de yapılan kongrenin ardından açıklama yapan Serpin Kıntaş, “Yeni yönetim kurulumuz ile birlikte aldığımız sorumluluğun farkındayız. İnşallah el ele vererek Nazilli’de yaptığımız başarılı çalışmaları daha yukarıya taşıyacağız. Önümüzdeki dönem bizler için çok önemli, bu yüzden arkadaşlarımla birlikte daha çok çalışacağız. Seçimin hepimizin için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, kongremize katılan İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, İl Kadın Kolları Yönetimi, İlçe Başkanı Ali Deveci, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onat Erdağ ve tüm partililere teşekkür ediyorum” dedi.