Nazilli Devlet Hastanesinde el sanatları sergisi açıldı

Nazilli Devlet Hastanesinde açılan serginin açılışı Nazilli Devlet Hastanesi yöneticilerinin katılımı ile yapıldı. Nazilli Devlet Hastanesinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde bulunan danışanlar müzik çalışmaları ve el sanatları ile uğraşarak iyileşiyorlar.

Aydın’ın Nazilli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ünitesinde tedavi gören danışanların yapmış oldukları ahşap boyama ve süsleme, karakalem resim ve keçe çalışması eserlerinin yer aldığı serginin açılışı Nazilli Devlet Hastanesi poliklinik girişinde bulunan sergi alanında yapıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi TRSM Sosyal Hizmet Uzmanı Dilşat Başkan, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarına psiko sosyal destek hizmeti vermek için yapılandırılmış bir merkez olan Nazilli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi toplum temelli merkezi çerçevesinde tedavi, danışan, aile eğitimi beceri eğitimi ve gerektiğinde ev takip ve kurum yönlendirmesi yaparak etkin ve ulaşılabilir bir hizmet sunmaya çalışmaktadır. Bu hizmetler için görev yapan tüm çalışanlarımıza bizlere destek veren Halk Eğitim Merkezimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Kenan Dindaroğlu ise, “Birkaç yıldır hizmet veren Nazilli Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz danışanlarımızın Halk Eğitim Merkezimiz hocalarımız ile beraber hazırlamış oldukları sergiyi hizmete açmanın sevincini yaşıyoruz. Biz müzikle sanatla tedavi yapmış olan bir ecdadın torunlarıyız. Bu gün bu sergide de bunun eserlerini görüyoruz. Ben sergimizdeki eserleri yapan danışanlarımıza ve kendilerine yardımcı olan HEM. Müdürlüğümüzde görevli usta öğreticilerimize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ve danışmanlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.