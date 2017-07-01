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01 Temmuz 2017 10:20

Nazilli Devlet Hastanesinde yangın

Nazilli Devlet Hastanesinde jeneratörlerden kaynaklanan bir arıza nedeniyle yangın çıktı.

Nazilli Devlet Hastanesinde yangın

01 Temmuz 2017 10:20

Yangın, hastanede kısa süreli paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre; Nazilli Devlet Hastanesinde jeneratörlerde oluşan bir arıza sonucu bir anda etrafı duman ve yanık kablo kokusu sarmaya başladı. Yangın, hastane personeli ve vatandaşlarda paniğe neden olurken, görevliler durumu itfaiyeye bildirdi. Nazilli Devlet Hastanesine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangının jeneratörlerden kaynaklanması sebebiyle Aydem ekiplerinden de yardım istendi. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.




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