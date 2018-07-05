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05 Temmuz 2018 09:57

Nazilli dört bir yandan büyüyor

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Zafer ve Kurtuluş Mahallelerinde Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Nazilli dört bir yandan büyüyor

05 Temmuz 2018 09:57


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Zafer ve Kurtuluş Mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi.


Kurtuluş Mahallesi 352 Sokak, Ziya Gökalp Caddesi ve bağlantı yollarının tümünde kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yapıldığını belirten Alıcık, “Kurtuluş Mahallemizdeki yaklaşık 12 bin metrekare alanda parke taşı döşeme işlemi gerçekleştiriyoruz. Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü kazı, tamirat ve döşeme ekibimiz aralıksız çalışıyor. Yollarımız kısa sürede tamamlanarak yaya ve araç trafiğine açılacak. Nazilli’mize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Zafer Mahallesi’nin ilçenin cazibe merkezlerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Başkan Alıcık, “Nazilli’miz dört bir yandan büyüyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin sokaklarını genişletme, yeni yollar açma ve mevcut yolları yenileme noktasında çok çalıştık. Vatandaşlarımız sokağa çıktığında bunu fark ediyor” ifadelerini kullandı.




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