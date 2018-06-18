Nazilli Fen Lisesi dünyaya açıldı

Aynı zamanda okul 9-14 Eylül 2018 tarihleri arasında da İsviçre’nin Cern Kentinde de 44 öğrenci ve 2 öğretmenle bilimsel çalışma ve gezisine katılacak.

Eğitim-öğretim hayatına 2001-2012 sezonunda başlayan Nazilli Fen Lisesi, başarılarından söz ettirdiği kadar son 3 yılda gerçekleştirmiş olduğu TÜBİTAK Bilim Fuarlarında da söz sahibi olmaya devam ediyor. Bilim ve teknoloji alanında başarısını ülke genelinde perçinleyen okul, kabuğuna sığmayarak dünyaya da açıldı. Okul tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarında Ege Bölge Birinciliği ve İkinciliği alan projeleri ile görücüye çıkan okul, Ege Bölge İkincisi olan Biyoloji dalındaki projesinin Türkiye’de Best Project (en iyi proje) seçilmesinin ardından dünya genelinde büyük prestije sahip Uluslararası Bilim ve Teknoloji (CASTİC) Yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Bakterilerin antibiyotikler üzerindeki etkisinin azaltılmasıyla tıp ve ilaç dünyasında yenilikler ve pozitif yönde gelişmelerin yaşanabileceğini konu edinen projede hedefleneni anlatan proje sahibi Öğrenci Berke Can Erel, “Bakterilerde gen transferleri konjugasgon ile aynı türler arasında gerçekleşmektedir. Ayrıca transdüksiyon ve transformasyon ile de bakterilerde gen transferleri mümkündür. Biz yaptığımız bu biyoinformatik araştırma projemizde alfa, beta ve gama proteobacteri sınıfları arasında en az yüzde 90 oranında gen transferlerinin olduğunu klcA antitestksiyon genini kullanarak ortaya koyduk. Günümüzde de bu transferler dikkate alınmadığını düşündüğümüz için bakterilerde antibiyotik direnci oluşmaktadır. Bu transferler göz önüne alınarak üretilecek olan antibiyotikler ve ilaçlar sağlığın korunmasında daha etkin olacaktır. Bu projenin Türkiye derecesi elde etmesi ve Çin’de yapılacak olan yarışmaya katılacak olması beni çok mutlu etti. Benimle beraber Çin’deki yarışmaya katılacak olan Danışman Öğretmenim Hasan Aşkın’a başarıma katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Biyoloji, Kimya, Matematik-Bilgisayar, Enerji-Mühendislik, Fizik ve Robotik alanlarda yapılan yarışmalara dünya genelinden çok sayıda prestijli okul katılacak. İnşallah güzel bir sonuçla ülkemizi onurlandıracağız” dedi.

Başarıları ile sadece Nazilli’de değil tüm ülke genelinde adından söz ettiren Nazilli Fen Lisesi, 9-14 Eylül 2018 tarihleri arasında da 44 öğrenci ve 2 öğretmenle fizik ve teknoloji alanında büyük üne sahip İsviçre’nin Cern Kentinde bilimsel çalışma ve geziye katılacak. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı bulunan CERN şehrindeki 5 günlük bilimsel çalışma kapsamında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi de gezilecek.