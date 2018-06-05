Nazilli Fen Lisesi öğrencilerinden sanat şöleni

Öğrencilerin profesyonelleri aratmayan sahne ve ses performansı izleyiciden tam not aldı.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda düzenlenen şöleni Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Latif Akgün, Yılmaz Bilen, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler izledi. Yaklaşık bir saat süren dans ve müzik şöleninde öğrenciler tarafından sergilenen figürler, sahne performansları ve profesyonel sanatçıları aratmayan şarkıları ile büyük beğeni kazandı. Okul Müdürü Ali Çomruk, şölenin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, “Bu gece çocuklarımız bizlere çok farklı bir gece yaşattı. Çocuklarımız bunu fazlasıyla bizlere gösterdi. Nazilli’nin yeni ve başarıları ile adından sıkça söz ettiren okulu olarak sosyal aktivitelerde de başarının adresi olma yolundayız. Öğrencilerimiz yoğun tempolu geçen derslerden artan zamanlarında bu tür etkinlikler de hazırlıyorlar. Akademik başarının sosyal etkinliklerle perçinlenmesi gerektiği ve her ikisinin de birbirine paralel gitmesiyle başarının daha da artacağına inanıyoruz. Öğrencilerimiz bizlere güzel bir gece hazırladılar ve sundular. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerime, Nazilli Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerimize, bizleri kırmayarak çocuklarımıza destek olmaya, onları motive etmeye ve izlemeye gelen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Değme sanatçılara taş çıkartacak performans sergilediler”

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, okullardaki her türlü etkinliğe destek verdiklerini ifade ederek, “Öncelikle programda görev alan çocuklarımıza bin kere maşallah demek istiyorum. Değme sanatçılara taş çıkartacak performans sergilediler. Hem akademik alanda hem de sosyal alanda başarılılar. Hepiniz gözümüzün bebeğisiniz. Maharetli öğretmenlerimizle beraber hazırlamış olduğunuz çok harika bir program izledik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Gecenin sonunda şube müdürleri ve öğretmenler tarafından başarılı öğrencilere birer teşekkür belgesi ve çiçek verilerek teşekkür edildi.