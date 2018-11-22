Nazilli, ikinci kez Tarım Fuarı'na ev sahipliği yapacak

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük katılımla gerçekleşen tarım fuarının ikincisi için hazırlıklar tamamlandı. 10-13 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Exponaz Agro Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı için düzenlenen tanıtım toplantısında Nazilli protokolü ve muhtarlar bir araya geldi.

10-13 Ocak 2019 tarihlerinde Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda gerçekleştirilecek olan 2. Exponaz Agro Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı Yürütme Kurulu toplantısına İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük başta olmak üzere Nazilli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Demir, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Tarım İlçe Müdürü Sunay Güler ve muhtarlar katıldı.

İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük, 2'ncisi gerçekleştirilecek tarım fuarının başta Ege Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını söyleyerek, “Nazilli hem bir tarım kenti hem de tarıma dayalı sanayisinin gelişmekte olduğu bir kent. Bu nedenle Nazilli'ye bu tarım fuarının çok yakıştığını düşünüyorum. Her ne kadar gecikmişte olsa Nazilli'de geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz çok başarılı bir fuarı hayata geçirdik. Nasip olursa 3'üncüsü ile birlikte geleneksel hale gelecek olan bu fuarın Nazilli'nin ekonomisine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Bugün burada birçok muhtarımızı görmek de bizi ayrıca sevindirmiştir. Nazilli'deki tüm kurumlar ve kişiler bu fuara sahip çıkmak zorunda. Çünkü ülkemizin üretime ve gelişmeye ihtiyacı var. Bu anlamda tarladan soframıza, marketlerimize, uluslararası piyasalara sunulan tarım ürünlerinin ve bu ürünler için üretilmiş makine ve teknolojilerinin sergileneceği bir fuar daha gerçekleştirecek olmanın büyük heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamda bu fuara destek veren, katılımcısı olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Sektör temsilcilerimiz buluşacak”

Küçük, Nazilli'nin özellikle tarım noktasında çok özel bir kent olduğunu da belirterek, “Nazilli bir üniversite kenti, sanayi kenti, kültür kenti ancak Nazilli her şeyden önce bir tarım kenti. Aydın ilimizin en önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği, iç ve dış piyasaya dağılan en güzel tarım ürünlerinin kaynağı Nazilli. Bu anlamda tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ve verimliliğin arttırılması, tarım araçları, gübreleme ve sulamada modern ve teknolojik ürünleri üreten firmaların sektör temsilcileriyle buluşmasının sağlanması açısından bu fuarımızın önemi büyük. Bu doğrultuda ben de 10-13 Ocak tarihleri arasında Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda gerçekleştireceğimiz 2. Exponaz Agro Nazilli Tarım Ve Hayvancılık Fuarı'na tüm Nazillili hemşerilerimizi, üreticilerimizi ve çiftçilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.