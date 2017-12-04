Nazilli, kestanesiyle de marka kent olacak

Kestanenin tanırımı amacıyla ilçede ilk kez 17-20 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan tarım, hayvancılık ve gıda teknolojileri sektörlerini buluşturacak Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı’nda geri sayım başladı.

Sümerpark Lara restoranda düzenlenen toplantıya Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi olmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Sunay Güler, ziraat odaları ve birlik başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Bölgenin tarım, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, gıda teknolojileri sektörünü buluşturan toplantıda ilk konuşmayı Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük yaptı. Küçük, gerçekleştirilecek tarım fuarının başta Ege Bölgesi olmak üzere Aydın, Nazilli ve çiftçiler için hayırlı olmasını söyleyerek, “Nazilli hem bir tarım kenti hem de tarıma dayalı sanayisinin gelişmekte olduğu bir kent. Tarladan soframıza, marketlerimize, uluslararası piyasalara sunulan tarım ürünlerinin ve bu ürünler için üretilmiş makine ve teknolojilerinin sergileneceği bir fuar gerçekleştireceğiz. Bu fuarın başta da söylediğim gibi Bölgemize, Aydın’a, Nazilli’ye ve en nihayetinde de üreticilerimize katkısı büyük olacaktır. Bu anlamda bu fuara destek veren, katılımcısı olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nazilli, tarımda da özel bir kent

Kaymakam Küçük’ün ardından Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık sözü aldı. Başkan Alıcık, Nazilli’nin özellikle tarım noktasında çok özel bir kent olduğunu belirterek, “Nazilli bir üniversite kenti, sanayi kenti, kültür kenti ancak Nazilli her şeyden önce bir tarım kenti. Aydın ilimizin en önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği, iç ve dış piyasaya dağılan en güzel tarım ürünlerinin kaynağı Nazillimizdir. Bu anlamda tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi ve verimliliğin arttırılması, tarım araçları, gübreleme ve sulamada modern ve teknolojik ürünleri üreten firmaların sektör temsilcileriyle buluşmasının sağlanması açısından Nazilli’de bir tarım fuarının gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda ben de bu fuara destek veren, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, 17-21 Ocak tarihleri arasında düzenleyeceğimiz fuarımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.

“Bölge üreticileri için büyük önem taşıyor”

Toplantıda son sözü ise Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi aldı. Çiçekçi 17-21 Ocak 2018 tarihlerinde Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı’nda Ege Bölgesi’nin sektör profesyonellerinin bir araya geleceği ‘Exponaz Agro Tarım Fuarı’nı gerçekleştireceklerini söyleyerek, “Bu fuar Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın da belirttiği gibi Ege Bölgesi, Aydın, Nazilli ve en önemlisi de üreticilerimiz ve çiftçilerimiz için büyük önem taşıyor. Bu fuarla birlikte, Aydın Nazillimizde tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik teknolojik ihtiyacı olan işletmelerin yeni ticari ilişkiler kurması, yeni pazarların yaratılması, Ege Bölgesi’ndeki tüm oda-borsa-birlik ve kooperatiflerin üyeleri ile birebir iletişim kurdukları bir ortamın yaratılması amaçlanmakta. Bunun gerçekleşmesi de başta ülke ekonomisi olmak üzere Aydın’a, Nazilli’ye ve en nihayetinde de üreticimize, çiftçimize büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

“Kestane marka olacak”

Çiçekçi ayrıca Tarım Fuarı’nın Nazilli’nin kestane üretimi noktasında hak ettiği yeri tekrar kazanması açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Nazilli bugün Türkiye’nin kestane üretimi noktasında en önemli kentlerin başında geldiği halde bugün kestane denilince akla Bursa geliyor. Bu tabii ki markalaşmayla alakalı bir süreç. Oysa bu noktada akla Nazilli’nin gelmemesi için hiçbir neden yok. Bugün Nazilli 27 bin dekar alanda üretilen ve Türkiye’nin toplam kestane ihtiyacının yüzde 16’sını karşılayan bir kent. Aydın genelinde üretilen kestanenin de yüzde 40’ı yine Nazilli’den sağlanıyor. Peki, kestane denilince akla neden Nazilli gelmiyor? Başta da belirttiğim gibi Nazilli bu konuda markalaşamıyor, Nazilli bu konuda sesini duyuramıyor. İşte bu yüzden bu fuar Nazilli için büyük önem taşıyor. Biz bu fuarda Nazilli’nin tarımsal değerlerinin hak ettiği yeri bulması için de çalışmalar yapacağız” diye konuştu.